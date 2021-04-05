В Рубежном полиция устанавливает обстоятельства возгорания автомобиля

Полицейские проверяют все версии причин, которые могли привести к повреждению имущества.

Сегодня, около 2:00 в полицию поступило сообщение от диспетчера ГСЧС о том, что по ул. Менделеева г. Рубежное произошло возгорание автомобиля «Chevrolet», передает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

На месте происшествия полицейскими установлено, что транспортное средство принадлежит местному жителю, которое около трех месяцев назад было оставлено по месту работы потерпевшего, где и произошло возгорание.

С места происшествия изъяты вещественные доказательства, проведен тщательный осмотр места происшествия с привлечением экспертов, сведения внесены в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 194 УК Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Сообщить информацию, которая может стать полезной для следствия, можно обратившись в Отдел полиции № 1 Северодонецкого городского управления полиции ул. Смирнова, 1, г.. Рубежное, телефон (06453) 6-33-23 или «102».

По информации сайта “Трибун” сгоревшее авто принадлежит депутату Рубежанского городского совета VII созыва Валерию Харчуку. Сам депутат считает произошедший инцидент поджогом, о чем он сказал на своей странице в ФБ.