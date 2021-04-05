В Лисичанске задержали мужчину, который расплатился за товар сувенирной купюрой

Несмотря на постоянные призывы правоохранителей тщательно проверять купюры, которые граждане получают при покупке / продаже товаров, полицейские продолжают фиксировать факты мошенничеств на территории области с использованием ложных денег.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Вчера, в полицию г. Лисичанска поступило сообщение 71-летней местной жительницы о том, что неизвестный мужчина рассчитался купюрой номиналом 1000 грн, которая вызывает сомнение.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские разоблачили в совершении правонарушения ранее судимого за вымогательство 35-летнего жителя г. Северодонецка.

Данный факт внесен в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 190 УК Украины. Сейчас правоохранители устанавливают происхождение банкноты и проверяют мужчину на причастность к совершению аналогичных преступлений.