Самые популярные женские романы 2021 года

Современный книжный рынок насыщен произведениями в жанре женского романа. Некоторые люди скептически относятся к подобного рода работам, указывая на обилие книг со стереотипными сюжетами и картонными героями. Однако отношения – это одна из самых сложных и интересных тем для писателей, а любовные и семейные коллизии всегда привлекают читателей. И в этом жанре есть много талантливых авторов, готовых показать нетривиальные идеи. Сайт библиотеки электронных книг Epolits подготовил список самых популярных женских романов 2021 года – для всех ценителей этого литературного направления.

Трилогия «Наполеонов обоз», Дина Рубина

Три части масштабного романа классика современной литературы Дины Рубиной, а именно «Рябиновый клин», «Белые лошади» и «Ангельский рожок», олицетворяют историю любви длиною в жизнь.

Два главных героя – Надежда и Аристарх – оказались втянуты в водоворот любви и предательства, счастья и горя. На протяжении всей трилогии читатель будет следить за их жизненными историями, хитросплетением судеб, сопереживать героям, радоваться или огорчаться вместе с ними, и, само собой, ждать счастливого финала.

«Наполеонов обоз» сочетает в себе элементы любовного, приключенческого и исторического романов. В произведении Дина Рубина осталась верна своему неповторимому стилю: колоритный язык, эмоциональность, любовь к деталям, мастерство в описании характеров персонажей и их поразительная реалистичность. В целом, поклонники творчества писательницы будут в восторге.

https://epolits.com/napoleonov-oboz-kniga-1-ryabinovyy-klin-37660644

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«Начни сначала», Мона Кастен

«Начни сначала» – популярный роман в духе Young Adult от немецкой писательницы Моны Кастен.

Элли Харпер переезжает в Орегон, чтобы начать новую жизнь и поступить в колледж. Однако девушка сбивается с ног в поисках приличного жилья, ведь места в общежитии для нее нет. Остается надежда на последний вариант. На пороге квартиры ее встречает Кейден – красивый, но уж слишком самоуверенный парень. Элли получит себе комнату, но только ей нужно согласиться на три правила…

Два человека с кучей проблем и душевными ранами из прошлого будут жить под одной крышей. И у них появится шанс начать все заново. Романтичная и эмоциональная история о свободе, поддержке и понимании.

«Стоянка поезда всего минута», Мария Метлицкая

В уютной прозе российской писательницы Марии Метлицкой новое пополнение – сборник «Стоянка поезда всего минута». Под одной обложкой собраны повести «Стоянка поезда всего минута», «Гуся» и «Любит – не любит». Снова о судьбах простых женщины. Снова о любви.

…Лиза давно в разводе. Воспитывает дочь, работает, встречается с подругами. У нее размеренная жизнь, женщина не задумывается о повторном замужестве. Но судьба дарит ей встречу с Денисом – успешный, честный, романтичный. Чтобы быть вместе с любимым, Лизе придется переехать в другой город и начать все заново. Легко ли ей принять решение?.. Ира по прозвищу Гуся выходит замуж по любви. Надеется, что совместная жизнь сложится счастливо. Но властная свекровь и безвольный муж думают иначе… В молодости Юля пережила предательство любимого человека. Сейчас она замужем, имеет ребенка и довольно успешна в бизнесе. Однако ей придется узнать, почему в юности ей разбили сердце…

Рассказами Марии Метлицкой очаровываешься в первую очередь из-за их реалистичности. Это словно житейские истории, которые когда-то произошли с тобой или твоими знакомыми, подслушанные или увиденные. Ее героям сопереживаешь и сочувствуешь. А еще ее проза дарит надежду и веру в лучшее, несмотря ни на что.

«Книжные хроники Анимант Крамб», Лин Рина

Для тех, кто хотел бы окунуться в обстановку старой доброй Англии конца 19-го века – роман «Книжные хроники Анимант Крамб».

Англия, 1890 год. Юной Анимант девятнадцать лет. Чтение книг ей нравится куда больше, чем светские приемы, балы и новые платья. Дядя предлагает девушке провести месяц в Лондоне в качестве помощницы библиотекаря. Прекрасно! Это замечательная возможность не только проявить себя, а и на время уехать от мамы, настойчиво пытающейся выдать ее замуж. Но есть одна проблема в лице самого библиотекаря. Говорят, что мистер Рид человек суровый и постоянно недовольный. Что ж, Ани принимает этот вызов!

Классический роман с ненавязчивой любовной линией и неторопливым повествованием покорит приятным, легким слогом и уютной атмосферой.

«Свет между нами», Эмма Скотт

Эмма Скотт заслужила признание у читателей как мастер чувственных и романтических произведений. Ее очередной сентиментальный роман «Свет между нами» заставит поклонников жанра испытать целый спектр эмоций.

Два совершенно разных человека, души которых изрешечённые ранами. Шарлотта, виртуозная скрипачка, жила музыкой. Она подавала большие надежды, могла бы стать частью любого оркестра и давать концерты по всему миру. Но семейная драма заставила ее скрипку замолчать. Ной – талантливый журналист и спортсмен-экстремал, берущий от жизни все. Но один неудачный прыжок со скалы лишил его зрения. Мир погрузился в темноту, все, о чем о мечтал, потеряло смысл. Судьба свела двух терзающих себя людей. Быть может друг друга они прогонят мрак?

Трогательная история, в которой есть место любви, а еще размышлениям об утратах, принятии себя, смысле жизни и надежде.

«Дом на краю ночи», Кэтрин Бэннер

Богом забытый островок Кастелламаре расположился у берегов Италии. Здесь разворачивается действие атмосферного романа Кэтрин Бэннер «Дом на краю ночи». Британская писательница зовет читателей пристать к побережью отдаленного от «большой земли» острова и понаблюдать за жизнью семейства Эспозито длиною в сто лет.

Давным-давно доктор Амедео Эспозито прибыл на Кастелламаре в самый разгар местного праздника, посвященного покровительнице – святой Агате. Колорит островной жизни и красавица Пина очаровали сердце врача. Он остается здесь, выкупив заброшенный бар «На краю ночи». Так началась история о судьбе четырех поколений семьи Эспозито, включая детей, внуков и правнуков. Они любили, ненавидели, грешили, прощали, уезжали, но всегда возвращались домой…

Семейная сага о любви и изменах, верности и предательстве, приобретениях и потерях. А еще о силе родной земли. Остров Кастемалларе ждет вас!

https://epolits.com/dom-na-krayu-nochi-24615144

«Все цветы Парижа», Сара Джио

В нашей подборке самых популярных женских романов этого года мы не могли не вспомнить об одном из самых романтичных мест на планете – Париже. Именно здесь происходит действие романа Сары Джио «Все цветы Парижа».

Американка Каролина в попытке убежать от прошлого переехала во французскую столицу. Вот уже три года она снимает квартиру в красивейшем особняке на улице Клэр. Однажды утром девушка попадает в аварию и теряет память. Вернувшись домой из больницы, Каролина хочет отыскать хоть какие-то зацепки, указывающее на прошлую жизнь. А вместо этого находит письма некой Селины к своему возлюбленному, датированные 1943-м годом. Написанное потрясло Каролину…

Драматическая история о судьбах двух женщин из разных эпох.

https://epolits.com/vse-tsvety-parizha-45138587

«Дарующий звезды», Джоджо Мойес

Английская писательница Джоджо Мойес в романе «Дарующий звезды» показывает, как группа людей, объединенных одной светлой целью, может стать родной семьей и изменить других в лучшую сторону.

Америка, 1937 год. В стране проходит кампания по ликвидации безграмотности. Благодаря выделенным из бюджета средствам, женщины-библиотекари доставляют книги в самые отдаленные уголки. Марджери О’Хара из городка Бейливилл – одна из таких героинь. Смелая, решительная, идущая наперекор закоснелым устоям местного общества. Вокруг нее собираются другие женщины, готовые помочь в доброй миссии: Элис, Иззи, Бет и София. У них на пути много препятствий, ведь отдельные консервативно настроенные граждане против работы библиотеки. Впереди у героинь борьба за образование, свободу, правое дело и собственное счастье.

Кстати, роман, поднимающий множество социальных проблем, основан на реальном историческом факте. В 1935-1943 годах в штате Кентукки действительно существовала конная библиотека. Женщины на лошадях развозили книги в самые труднодоступные села.

https://epolits.com/daruyushchiy-zvezdy-48585538

«Почти счастливые женщины», Мария Метлицкая

И снова перед нами писательница Мария Метлицкая и ее уютная проза. Как тонкий знаток самых потаенных уголков человеческой души, она снова рисует жизненные истории, где женщины хотят найти счастье.

Три женщины одной семьи. Мама Али с дочерью на руках сбежала от мужа-алкоголика в провинциальный Клин, поселившись у дальней родственницы. Малышка сызмальства хлебнула горя, ведь мама спустя несколько лет умерла, а ее от детского дома спасла столичная бабушка. Повзрослев, Аля пошла своей дорогой, полной ошибок, боли и разочарования. Она думала, что ее дочка Анна обретет счастье. И вдруг у Ани, верной жены и мамы, случился роман на стороне…

Эти женщины искали счастье, каждая по-своему. Удалось ли поймать его? Читайте в этом душевном романе!

«Книжный магазинчик счастья», Дженни Т. Колган

«Зафиналит» подборку роман британской писательницы Дженни Т. Колган «Книжный магазинчик счастья».

Нина Редмонт питает огромную любовь к книгам. Ее страсть – ее профессия, ведь женщина работает в одной из самых старых библиотек Бирмингема. Она умеет находить «конкретные книги для конкретных людей». Но тут новость словно гром среди ясного неба: библиотеку закрывают! Нина переживает, она не знает, как и на что дальше жить. Однако теперь самое время воплощать в реальность давнюю мечту: открыть собственный книжный магазинчик. Она переезжает в небольшую шотландскую деревушку, где ее ждет любимое дело, новые знакомства и любовь.

Очень легкая и позитивная история, в компании которой можно отдохнуть от повседневной суеты.

https://epolits.com/knizhnyy-magazinchik-schastya-50287016

Статья взята с сайта Epolits, ссылка на оригинал статьи: https://epolits.com/articles/samye-populyarnye-zhenskie-romany-2021-goda