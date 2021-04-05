В Северодонецке на пожарищах прошлых лет учащиеся и лесники высадили сеянцы сосны на площади 2,2 га

Учебные заведения образования Северодонецка присоединились к глобальной экологической акции «Озеленение планеты» в пятницу, 2 апреля.

Об этом сообщает ГП “Северодонецкое лесоохотничье хозяйство”.

Среди участников акции – Северодонецкий городской центр эколого-натуралистического творчества учащейся молодежи, Северодонецкий городской центр национально-патриотического воспитания, туризма и краеведения учащейся молодежи, Северодонецкий городской центр детского и юношеского творчества, станция юных техников города Северодонецка Луганской области, Северодонецкий детско-юношеский комплекс « Юность », Управление образования, Лицей и Северодонецкая общеобразовательная школа I-III ступеней №№ 1-6, 8-18, 20.



Ко всеукраинской экологической акции присоединились почти сто участников. Лесоводы обеспечили их сеянцами сосны обыкновенной, инвентарем по посадке лесных культур. Воспроизводство лесов происходило на территории Северодонецкого лесничества ГП «Северодонецкое ЛОХ» на пожарищах прошлых лет, где было высажено более девяти тысяч однолетних сеянцев сосны обыкновенной на площади 2,2 га.