В Северодонецке открыта online запись на вакцинацию от COVID-19

С 22 марта в Украине начали работать стационарные пункты прививки для вакцинации от коронавируса. В частности, и в КНП «Северодонецкий центр первичной медико-санитарной помощи».

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.



Сейчас разработана online запись к этим кабинетам прививок (по ссылке), helsi.me Хэлси для пациентов – Кабинет вакцинации от COVID-19), или через свой личный кабинет в Хэлси

Воспользоваться online записью могут граждане Украины, которые входят в перечень слоев населения первых трех этапов вакцинации.

А именно:

• первый этап – медработники, которые работают с больными COVID-19, жители учреждений для престарелых и медицинские работники этих заведений, военнослужащие в зоне проведения ООС;

• второй этап – медработники, люди 80 лет и старше, а также социальные работники;

• третий этап – люди в возрасте от 65 лет, работники критически важных структур, государственной безопасности, работники сферы образования.

Также в КНП «СЦПМСП» продолжается запись на вакцинацию от Covid-19 и в регистратуре: