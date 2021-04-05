В Северодонецке открыта online запись на вакцинацию от COVID-19

С 22 марта в Украине начали работать стационарные пункты прививки для вакцинации от коронавируса. В частности, и в КНП «Северодонецкий центр первичной медико-санитарной помощи».
Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.
Сейчас разработана online запись к этим кабинетам прививок (по ссылке), helsi.me Хэлси для пациентов – Кабинет вакцинации от COVID-19), или через свой личный кабинет в Хэлси
Воспользоваться online записью могут граждане Украины, которые входят в перечень слоев населения первых трех этапов вакцинации.
А именно:
• первый этап – медработники, которые работают с больными COVID-19, жители учреждений для престарелых и медицинские работники этих заведений, военнослужащие в зоне проведения ООС;
• второй этап – медработники, люди 80 лет и старше, а также социальные работники;
• третий этап – люди в возрасте от 65 лет, работники критически важных структур, государственной безопасности, работники сферы образования.
Также в КНП «СЦПМСП» продолжается запись на вакцинацию от Covid-19 и в регистратуре:
- амбулатории № 1 (ул. Курчатова, 36) – 095-587-51-33, 5-23-05;
- амбулатории № 2 (ул. Федоренко, 16Б) – 095-587-51-58, 4-01-01;
- амбулаторного отделения № 1 амбулатории № 2 (пгт. Боровское, ул. Красная, 74А) – 095-587-51-38, 9-98-35;
- амбулатории №1 (ул. Сметанина, 5) – 095-587-51-68, 4-80-12.
Позвонить можно с понедельника по пятницу – с 07:30 до 18:00, в субботу – с 08:00 до 15:00.
Граждане Украины могут также записаться в лист ожидания на вакцинацию от COVID-19 через приложение «Дія» и портал «Дія», контакт-центр МЗ 0-800-60-20-19.
Вакцинация проводится вакциной Covishield, произведенной по лицензии Oxford-Astra Zeneca на индийском площадке Serum Institute, двукратно с интервалом 90 дней.