В Кременной на оживленном перекрестке установят светофоры

Продолжаются работы по установке светофоров на перекрестке улиц Центральной и Титова в Кременной. Этот участок очень оживленный и потенциально опасный для участников дорожного движения.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Принимая во внимание обращения граждан, глава громады Владимир Струк, депутаты городского совета, исполнительный комитет способствовали установлению четырех светофоров. Сейчас продолжаются бетонные работы. По словам подрядчика, меньше, чем за месяц, светофоры будут установлены.



«Я сам несколько раз в день проезжаю этот перекресток и вижу необходимость установления здесь светофоров. Где этого требует безопасность, мы будем устанавливать светофоры, рисовать дорожные знаки. Безопасность жителей громады в приоритете у депутатского корпуса, исполнительного комитета, у меня на личном контроле. Мы делаем все возможное, чтобы Кременская громада была безопасной, комфортной, современной », – говорит городской голова Владимир Струк.