За минувшие сутки на Луганщине выявили 36 новых случаев COVID-19

Лабораторно подтверждено 36 новых случаев COVID-19 в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – двадцать два, Рубежное – шесть, Северодонецк – три, Кременской район – пять.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден в 18 201 случае.

Выздоровели – 15262 (двое за последние сутки); лечатся – 2386 (454 – стационарно, 1932 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболели 678 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 587.

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 53,4 (при пороговом 60).

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 57-летний и 71-летний мужчины из города Лисичанск.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерли 553 человека.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 5 апреля (09:00) в Украине 1755888 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 34 587 летальных, 1352139 человек выздоровели. Всего проведено 8356074 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 10 179 новых случаев; летальных – 254; осуществлено 34666 тестирований; выздоровели 4946 человек.