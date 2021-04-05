В Рубежном водитель маршрутки предлагал полицейским взятку

Водитель маршрутки предложил патрульным взятку за то, чтобы те закрыли глаза на нарушения требований карантина.

Об этом сообщает Патрульная полиция Луганской области.



Около 7 часов утра на улице Менделеева города Рубежное, патрульные обнаружили водителя автобуса РУТА, который нарушил карантинные требования и перевозил пассажиров сверх установленного количества мест для сидения.



Водителю патрульные сообщили, что за нарушение ст. 44-3 КУоАП (нарушение правил карантина людей) в отношении него будет составлен административный материал. Но во время общения с полицейскими, пытаясь избежать ответственности, мужчина предложил патрульным взятку. На предупреждение об уголовной ответственности за свои действия он не реагировал, а настаивал на своем и положил деньги в документы, которые предоставил для проверки патрульным.



По признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 УК (предложение неправомерной выгоды должностному лицу) на место инспекторы вызвали следственно-оперативную группу.



Патрульные напоминают, что на время карантина количество пассажиров в салоне общественного транспорта должно четко соответствовать количеству мест для сидения, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства, или определенной в регистрационных документах. Также водитель и пассажиры должны быть в одетых средствах индивидуальной защиты, в частности респираторах или защитных масках, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.