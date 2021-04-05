На Донбассе НВФ “начинили” детский самолетик взрывчаткой

На этой неделе в районе поселка Широкино вражеские войска активизировали свои действия и использовали запрещенное Женевскими конвенциями вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



“На днях в пределах ответственности одного из подразделений отдельной бригады морской пехоты было обнаружено самодельное взрывное устройство – игрушечный детский самолет, начиненный взрывчатым веществом. Прилетел по ветру со стороны противника. Казалось, невинная детская игрушка. При стягивании кошкой сдетонировала. Умелые действия военнослужащих сохранили жизнь и здоровье личного состава”, – сказано в сообщении.



Подобные случаи применения противником самодельных взрывных устройств не редкость в районе проведения операции Объединенных сил. С 2014-го на Востоке страны зафиксировано более 300 инцидентов с применением противником самодельных взрывных устройств. Как и противопехотные мины, они являются оружием не избирательного действия и продолжают наносить большой вред не только военным, но и гражданскому населению.