До +18 градусов тепла: о погоде на Луганщине в ближайшие дни

Сегодня, 5 апреля, в Луганской области облачно с прояснениями. Ночью без осадков. Днем без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-западный, 5-10 м / с. Температура ночью от 2 0 мороза до 3 0 тепла, днем 7-12 0 тепла.

Об этом сообщается в прогнозе областного центра по гидрометеорологии.

по городу Северодонецк

Облачно с прояснениями. Ночью без осадков. Днем без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-западный, 5-10 м / с. Температура ночью около 0 0 , днем 8-10 0 тепла.

по городу Луганск

Облачно с прояснениями. Ночью без осадков. Днем без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-западный, 5-10 м / с. Температура ночью около 0 0 , днем 8-10 0 тепла.

Прогноз погоды по области на 6 апреля – 9 апреля 2021

06.04 Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м / с. Температура ночью 0-5 0 тепла, днем 9-14 0 тепла.

07.04 Облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м / с. Dдень местами порывы 15-20 м / с. Температура ночью 1-6 0 тепла, днем 13-18 0 тепла.

08.04 Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-западный, 9-14 м / с. Температура ночью 3-8 0 тепла, днем 12-17 0 тепла.



09.04 Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 0-5 0 тепла, днем 12-17 0 тепла.