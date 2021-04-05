Эскалация на Донбассе: Разумков призвал готовиться к любому сценарию

Украине необходимо быть готовой к любому развитию событий на Донбассе, однако в настоящее время ситуация находится под контролем.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала “Украина 24”, комментируя эскалацию на Донбассе и стягивание Россией вооружения на границу с Украиной, передает “ДС”.

“На линии соприкосновения происходят негативные сигналы. Но параллельно с этим мы видим наращивание военного потенциала на границах с нашим государством со стороны России — это не может не беспокоить нас”, — сказал он.

При этом Разумков отметил, что ситуация пока под контролем.

“Но украинская армия уже не такая, которая была в 2014 году, она гораздо подготовленее. Мы видим поддержку наших иностранных партнеров, поэтому мы должны быть готовы к любому повороту событий, но на сегодня ситуация остается под контролем. Надеюсь, в дальнейшем будет так же”, — сказал он.