В Лисичанске вандалы вновь повредили памятник “Героям-добровольцам”

По факту надругательства над памятником и памятью о защитниках Независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, полицейские начали досудебное расследование.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Вчера,4 апреля, в полицию г. Лисичанска обратилась местная жительница с сообщением о том, что по ул. Красной, в районе Дворца культуры неизвестный разрисовал мемориал «Героям-добровольцам».

На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что около 6:00 неустановленное лицо зарисовало краской первичные надписи на памятнике.

Сведения относительно этого события внесены в ЕРДР с правовой квалификацией ст. 297 УК Украины «Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего». Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Правоохранителями принимаются меры по установлению обстоятельств происшествия и лица, имеющей отношение к его совершению. Если вы владеете информацией, которая может помочь следствию, обращайтесь в Отдел полиции № 3 Северодонецкого городского управления полиции ул. Д.И. Менделеева, 71, г.. Лисичанск, или по телефонам: (06451) 7-04-54 и «102».