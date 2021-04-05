Папа Римский вспомнил об Украине в пасхальном послании

Папа Римский Франциск произнес свое традиционное Пасхальное послание “Urbi et Orbi”. В нем он вспомнил о борьбе с коронавирусом, а также об Украине.

б этом говорится в сообщении на официальном сайте Ватикана, передает “ДС”.

Папа Римский Франциск в своем традиционном Пасхальном послании призвал ускорить распространение вакцин против COVID-19, особенно среди бедных, обуздать гонку вооружений и выбрать мир вместо “мировоззрения войны”. В своей речи он вспомнил и о войне в Украине.

“Пусть узники в конфликтах на востоке Украины и Нагорном Карабахе будут освобождены, и пусть будет укрощена гонка вооружений”, — сказал Папа.

Он также обратил внимание на места, которые страдают от внутреннего насилия и международного терроризма в африканских районах Сахеля, Нигерии, Тигрея и регионе Кабо Делгадо в Мозамбике, и помолился за то, чтобы конфликты были решены мирным путем через “диалог в духе примирения и настоящей солидарности “.

“Пусть Господь, является нашим миром, поможет нам победить мировоззрение войны”, — подчеркнул понтифик.

Папа Франциск также помолился за молодых людей Мьянмы, “преданных поддержке демократии и обеспечению их права на голос мирным путем”, ведь “ненависть может быть развеяна только любовью”.

Он также выразил надежду, что жители Ливана “найдут поддержку международного сообщества” в эти тяжелые времена и останутся “страной встреч, сосуществования и плюрализма”.

“И пусть Христос остановит вооруженный конфликт в любимой и разрушенной войной Сирии”, — добавил Папа.