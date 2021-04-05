Полиция проводит расследование по факту наезда водителя на ребенка в Северодонецке

3 апреля, около 13 часов, в полицию поступило сообщение о том, что на перекрестке пр. Гвардейскому и Космонавтов произошло ДТП.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что 22-летний водитель двигался по пр. Гвардейскому в направлении ул. Курчатова. Во пересечения перекрестка совершил наезд на 12-летнего парня, который переезжал проезжую часть на самокате.

В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения, сейчас находится в больнице.

Данный факт внесен в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

В рамках уголовного производства следователями устанавливаются все обстоятельства правонарушения. Если вы стали свидетелем происшествия, предоставить следствию информацию вы можете по адресу: г.. Северодонецк, ул. Партизанская, 16 Телефон- (06452) 4-41-30 или «102».