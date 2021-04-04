Еще три области могут оказаться в “красной” зоне карантина

В Министерстве здравоохранения заявили, что еще три области Украины находятся на пороге отнесения к “красной зоне” карантина из-за ситуации с COVID-19. Это Хмельницкая, Черкасская и Донецкая области.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

По состоянию на 4 апреля показатель госпитализаций больных с COVID-19 превышен в 21 регионе и Киеве, в “красной” зоне находятся столица и 10 областей. В Хмельницкой, Черкасской и Донецкой областях по состоянию на 4 апреля превышены показатели по загруженности коек с кислородом, госпитализации и выявления случаев инфицирования COVID-19.

Так, в Хмельницкой области почти на грани допустимого показатель по загруженности коек с кислородом (64% из 65% разрешенных для “оранжевой зоны”), а также почти вдвое превышен показатель госпитализации.

В Черкасской области превышен показатель по выявлению случаев инфицирования (22,6% при норме 20%).

В Донецкой области на грани допустимого коэффициент выявления случаев инфицирования (18% при норме 20%) и превышен уровень госпитализаций (65 при норме 60 на 100 тысяч).

Как писал “источник” ранее, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации и роста числа зараженных COVID-19 в некоторых украинских регионах действуют новые карантинные ограничения.