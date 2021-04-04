Украину ждут апрельские морозы: синоптик озвучила прогноз погоды на неделю

Погода в первый понедельник апреля будет свежей, а ночь принесет небольшие морозы. Осадки 5 апреля пройдут на востоке Украины и в южных областях.

Об этом на своей странице в Facebook написала известный синоптик Наталья Диденко.

“Температура воздуха 5 апреля в течение дня стыдливо топтаться вблизи + 7 + 12 градусов, разве что где-то в западных областях переступит порог до +14 градусов. Свежее всего будет в прибрежных наших зонах, ожидается + 4 + 9 градусов, а в Карпатах даже в дневные часы – ближе к “минусам”, – пишет Диденко.

По ее словам, ближайшей ночью небольшой мороз ожидается на большей части Украины, кроме южных областей.

В понедельник, 5 апреля, на юге, востоке Украины и местами в центральных областях пройдут дожди. На остальной территории – без существенных осадков.

“В Киеве ближайшей ночью ожидается от 1 мороза до 3 градусов тепла, завтра днем около +10 градусов. Осадки маловероятны. Но. Неделя принесет еще те подарочки – и синоптикам, и нормальным гражданам) уже во вторник начнет заходить в западных областей холодная воздушная масса, которая распространится на протяжении Благовещения и 8 апреля дальше по Украине. А с юга пригонит циклон с осадками. И, объединившись, влажный циклон с юга и холодная воздушная масса с северу (по предварительным прогнозам), обусловят крайне неблагоприятноую погоду в среду и четверг: местами сильные осадки и штормовой ветер”, – прогнозирует синоптик.

Она добавила, что в связи с прохождением циклона на западе, севере и в центре страны вероятные снегопады и налипание мокрого снега. На остальной территории Украины ожидаются дожди и сильный, до штормового, ветер.

Как сообщал “источник”, в начале новой недели в Украину придет похолодание: ожидается снижение температуры воздуха, дожди, а в западных областях пройдут даже снегопады.