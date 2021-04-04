Снова снег и дожди: синоптики дали детальный прогноз погоды на начало недели в Украине

В начале новой недели в Украину придет похолодание: ожидается снижение температуры воздуха, дожди, а в западных областях пройдут даже снегопады.

Об этом говорится в сообщении синоптиков Укргидрометцентра.

Так, в понедельник, 5 апреля, холодный атмосферный фронт с дождями накроет восточную часть страны и южные области, местами ожидаются грозы. Температура воздуха днем поднимется до 6 -11 градусов тепла, ночью – от 2 тепла до 2 градусов мороза.

Во вторник, 6 апреля, дожди и снегопады придут на запад нашей страны, а на остальной территории будет сухо и солнечно. Температура воздуха днем поднимется до +13, кроме западного региона, где будет прохладно – 5-7 градусов с отметкой “плюс”. Ночью столбики термометров опустятся до 1-4 градусов тепла.

В среду, 7 апреля, ожидается аналогичная погода. Осадки в виде дождя, местами сильного, и снега пройдут в западных областях Украины. На остальной территории ожидается сухая и солнечная погода. Днем столбики термометров поднимутся до 8-13 градусов тепла, кроме западных областей, где ожидается 5-7 градусов. Ночью прогнозируется 2-4 градуса с отметкой “плюс”.

Как сообщал “источник”, по прогнозу заведующей отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазирі Мартазиновой, настоящая весна наступит в Украине с 5 апреля. Тогда среднесуточная температура перейдет отметку +5 градусов.