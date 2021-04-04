Обострение на Донбассе: боевики продолжают обстрелы, погиб украинский военный

В субботу, 3 апреля, под населенным пунктом Шумы на Горловском направлении, где ранее в результате минометного удара российских оккупантов погибли четверо украинских военнослужащих, на неизвестном минно-взрывном устройстве подорвался военнослужащий Объединенных сил. Он получил ранения, несовместимые с жизнью.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Операция объединенных сил на странице в Facebook.

За прошедшие сутки было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Российские оккупанты открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра, из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Пески, из минометов 82-го калибра и ручных противотанковых гранатометов возле Гнутового, из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем вблизи населенных пунктов Авдеевка, Широкино и Водяное.

3 апреля у населенного пункта Шумы в Донецкой области на неизвестном минно-взрывном устройстве подорвался украинский военнослужащий Объединенных сил. Он получил боевое травмирование, несовместимое с жизнью.

“О всех фактах нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ”, – говорится в сообщении.

По состоянию на 7:00 утра, 4 апреля, нарушений режима прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщал “источник”, 3 апреля, боевики с утра начали обстреливать позиции украинских военных в районе Донецкого аэропорта.