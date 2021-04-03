В зоне ООС погиб украинский военный

С начала суток, 3 апреля, зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



В районе оперативно-тактической группировки «Восток» недалеко от населенного пункта Пески, российские оккупанты открывали огонь из запрещенных минского договоренностями минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Авдеевки и Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска совершили обстрел из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.



Сегодня недалеко от населенного пункта Шумы, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», произошел подрыв на неизвестном минно-взрывном устройстве, в результате которого боевое травмирование несовместимое с жизнью получил военнослужащий Объединенных сил.



На месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины.



Обо всех фактах нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.



Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.