Предприятие на Луганщине планирует производить биопосуду из компонентов пшеницы, картофеля и кукурузы

Предприятие “Тана” (Луганская область) основано в 1992 году. За 29 лет работы компания стала одним из лидеров в изготовлении полимеров и композитных материалов в Украине для автомобилестроения, производства мебели, других отраслей промышленности.

Об этом сообщается на странице “Проєкт USAID “Економічна підтримка Східної України” в ФБ.



Чтобы выйти на новый уровень развития, получить новые заказы и расширить производство, руководство компании разработало стратегию на ближайшие три года. Для этого специалисты “Тана” приняли участие в обучении по стратегическому планированию. Проект USAID “Экономическая поддержка Восточной Украины” привлек к этой работе консультантов консалтинговой компании «Роланд Бергер».



По результатам обучения и индивидуальных стратегических сессий команда предприятия выделила для себя два направления – расширение рынка сбыта через производство новых видов продукции, в частности биоразлагаемых и огнеупорных полимеров и увеличение объемов производства традиционных для компании композиционных материалов. Также сессии по разработке стратегии способствовали усилению команды и повышению навыков планирования.



“Во время обучения мы по-новому посмотрели на свое производство, сплотили команду, улучшили навыки по планированию. Наша задача на производстве – изготовление новой продукции экологического направления, – сказал директор предприятия Сергей Войтюк. – В мире продукция из биоразлагаемых материалов приобретает все большую популярность, это становится трендом. Нам важно приобщиться к этому процессу, чтобы выйти на новые рынки, овладеть направлениями, которых до этого не было в компании. Мы имеем большой опыт в изготовлении композитных материалов, а биоразлагаемые материалы – это своего рода композитный материал – смесь различных компонентов. В ближайшие три года планируем наладить такое производство из компонентов пшеницы, кукурузы, картофеля. Для этого нужно закупить оборудование – экструдеры, которые измельчают сырье “.



В компании сейчас думают над тем, как самостоятельно изготавливать биопосуду. Другим вариантом является реализация композитного сырья уже действующим производителям. На предприятии подсчитали, что окупаемость этого проекта составит два года.



“Мы считаем, что изготовление биопосуды принесет большие прибыли, но требует с нашей стороны мощной стратегии продвижения. Если же производить биоматериал для существующих производителей, нам нужно будет убедить их в спросе на такой вид посуды “, – добавляет господин Войтюк.



“Тана является ведущим предприятием химической отрасли в Луганской области. Эта компания исповедует честное и прозрачное ведение бизнеса, этические отношения с работниками, имеет хорошо организованные производственные и аналитические процессы. В наших планах – и в дальнейшем способствовать развитию бизнеса этой компании “, – говорит специалист по производству и интернационализации бизнеса Проект USAID Олег Кучеров.



