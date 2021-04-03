На Луганщине от осложнений COVID-19 умерли 14 пациентов

Лабораторно подтверждено 230 новых случаев COVID-19 в Луганской области. От осложнений умерло 14 больных.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.



География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – 54, Рубежное – 17 Северодонецк – 32, Беловодский район – 18, Белокуракинский – 4, Кременской – 13, Марковский – 10, Новоайдарский – 7, Новопсковский – 18, Попаснянский – 4, Сватовский – 11, Станично-Луганский – 16 Старобельский – 25 Троицкий – 1.



За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден в 18 109 случаях.

Выздоровели – 15250 (69 за последние сутки); лечатся – 2309 (311 – стационарно, 1998 – амбулаторно).

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 49,7 (при пороговом 60).



Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 59-летний и 66-летний мужчины, 64-летняя, 65-летняя, 71-летняя, 73-летняя, 77-летняя и 79-летняя женщины из Северодонецка; 45-летний мужчина и 34-летняя женщина из Лисичанска; 55-летний и 94-летний мужчины из Беловодского района; 58-летний мужчина из Новопсковского района; 83-летняя женщина из Станично-Луганского района.



Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 550 человек.



По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 3 апреля (09:00) в Украине 1731971 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 34 075 летальных, 1342536 человек выздоровели. Всего проведено 8297800 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 20 341 новый случай; летальных – 396; осуществлено 128492 тестирования; выздоровели 9166 человек.