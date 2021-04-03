На Луганщине выявили контрабандный табак стоимостью 3 миллиона гривен

Правоохранители Луганщины изъяли из незаконного оборота контрабандный табак на сумму 3 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГФС в Луганской области.



Сотрудниками ГУ ДФС в Луганской области, УСР в Луганской области ДВР Национальной полиции Украины и ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, с целью освобождения рынка подакцизных товаров от фальсификата, установлен факт транспортировки с целью дальнейшего сбыта табака, незаконно попавшего на территорию Украины Российской Федерации вне таможенного контроля.



Во время проведения совместных мероприятий правоохранителями задержано транспортное средство под управлением гражданина Луганской области, который осуществлял транспортировку товаров подакцизной группы без наличия разрешительных документов, а также документов относительно их качества и происхождения.



По результатам принятых мер из незаконного оборота изъят табак общей массой более 5 тонн ориентировочной стоимостью 3 миллиона гривен и автомобиль стоимостью 500 тысяч гривен.



В настоящее время решается вопрос о внесении сведений по указанному факту в ЕРДР.