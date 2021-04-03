В Новопсковской громаде вводят дополнительные карантинные ограничения

С 5 по 18 апреля на территории Новопсковской территориальный громады вводятся дополнительные карантинные ограничения.
Об этом сообщается на сайте Новопсковской ОТГ
Для недопущения чрезвычайной ситуации в учреждениях общего среднего образования в связи с ростом уровня заболеваемости острой респираторной болезни COVID – 19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, на территории Новопсковской территориальной громады, комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС Новопсковской ОТГ приняла следующее решения :
- Рекомендувать отделу образования Новопсковского поселкового совета приостановить образовательный процесс в учреждениях общего среднего образования для учащихся 5-11 классов и Новопсковском ДДЮТ по очной форме и организовать образовательный процесс с использованием технологий дистанционного обучения с 5 апреля по 18 апреля 2021.
- Новопсковской ДЮСШ проводить занятия на свежем воздухе с соблюдением противоэпидемических мероприятий.
- Приостановить образовательный процесс в Роговском УОСО I-II ступеней для учащихся 1-9 классов по очной форме и организовать образовательный процесс с использованием технологий дистанционного обучения с 5 апреля по 18 апреля 2021.
- Обеспечить введение гибкого (дистанционного) режима работы работников учреждений образования в соответствии с Методическими рекомендациями по установлению гибкого режима рабочего времени, утвержденных приказом Министерства труда и социальной политики Украины от 04 октября 2006 года № 359;
- Обеспечить проведение соответствующими службами комплекса работ по поддержанию функционирования инженерных сооружений, сетей, коммуникаций, а также необходимого температурного режима в учебных заведениях.
- Рекомендовать отдела культуры, туризма, молодежи и спорта Новопсковского поселкового совета с 5 апреля по 18 апреля 2021 включительно отменить проведение всех массовых мероприятий, в том числе приостановить работу всех кружков, кроме индивидуальных занятий.
- Рекомендовать Новопсковской школе искусств с 5 апреля по 18 апреля 2021 включительно приостановить групповые уроки по очной форме и организовать образовательный процесс с использованием технологий дистанционного обучения; проводить индивидуальные уроки с учащимися при наличии заявлений от родителей об их согласии относительно посещения ребенком индивидуальных уроков во время карантина.