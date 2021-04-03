В Новопсковской громаде вводят дополнительные карантинные ограничения

С 5 по 18 апреля на территории Новопсковской территориальный громады вводятся дополнительные карантинные ограничения.

Об этом сообщается на сайте Новопсковской ОТГ

Для недопущения чрезвычайной ситуации в учреждениях общего среднего образования в связи с ростом уровня заболеваемости острой респираторной болезни COVID – 19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, на территории Новопсковской территориальной громады, комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС Новопсковской ОТГ приняла следующее решения :