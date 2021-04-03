Житель Луганщины хотел купить автомобиль, а лишился сбережений

Только за прошедшие сутки четверо жителей области стали жертвами мошенников, которые действовали по разным мошеннически схемам. По данным фактам возбуждены уголовные производства по ст. 190 УК Украины «Мошенничество».

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

2400 долларов США за покупку автомобиля мужчина совершил перевод с помощью сервиса «Swift» (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей), но автомобиль не получил, связь с «продавцом» оборвалась.



Жители города Счастье и пгт Беловодск сообщили мошенникам реквизиты своих банковских карточек, после чего с их счета было снято денежные средства на общую сумму 5700 грн.

А житель города Северодонецк с уверенностью, что спасает дочь «от беды» перечислил мошенники 10 тысяч гривен.

Правоохранители призывают граждан быть бдительными и проверять предоставленную информацию, не доверять незнакомым людям! Если вы или ваши знакомые все же стали жертвой мошенников, немедленно обращайтесь в полицию.