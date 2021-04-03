На Луганщине протестовали против ликвидации Рубежанской областной санаторной школы для детей больных сколиозом. ВИДЕО

Не закрывать Рубежанскую областную общеобразовательную санаторную школу-интернат требовали родители воспитанников учреждения. Протестующие собрались 2 апреля на митинг и перекрыли дорогу на Кременную.

Об этом сообщает телеканал Суспільне.

Молча, с плакатами, родители учеников Рубежанской санаторной школы-интерната ходили по проезжей части трассы между Рубежным и Кременной.

Соорганизатор митинга Анна Соколова рассказала, почему протестующие собрались на акцию.

“Губернатор Луганской области, 16 марта, издал распоряжение о ликвидации Рубежанской областной санаторной школы для детей больных сколиозом. Это единственная школа в области, которая предоставляет реабилитационные услуги для таких детей. То есть ликвидация такой школы лишает наших детей возможности лечиться”, – объясняет Анна .

На акцию протеста собралось около трех десятков человек, говорит соорганизатор митинга.

Митингующий Андрей Лысенко сообщил, почему родители против закрытия учебного заведения.

“Мы, родители, собрались показать наше несогласие и донести до всех, чтобы увидели, как грубо нарушаются властью Луганской области, представителями нашей власти. Мы против этого, мы против ликвидации этой школы, мы хотим, чтобы наши дети учились. Мы против роспуска коллектива более 80 человек , против роспуска наших детей, где более 120 человек “, – говорит Андрей.

По словам учительницы школы-интерната Валентины Руденко, против закрытия школы-интерната и работники учебного заведения.

“Что значит остаться без работы, значит дети останутся без обучения, дети останутся без соответствующей медицинской помощи”, – отметила Валентина.

За 20 минут от начала акции, с обеих сторон пешеходного перехода образовались пробки. Митингующие пропускали машины с больными и спецтранспорт.

Протестующие требовали встречи с руководством Луганской облгосадминистрации. Митингующий Александр Болотин говорит, написали письма с приглашением. На встречу с людьми никто не приехал.

“На сегодняшний день было получено 4, точнее 5 ответов, о том, что ни один из этих чиновников не сможет с нами встретиться, поскольку у них у всех очень плотный график, запланированные мероприятия с их участием, и тому подобное. Отдельно хочу заметить, что мы пытаемся встретиться с кем-то из департаментов государственной администрации уже в течение двух, даже трех недель “, – говорит Александр.

Во время протеста нарушений в сфере общественного порядка правоохранители не зафиксировали, говорит пресс-секретарь полиции Луганщины Татьяна Погукай.

Напомним, 16 марта, руководитель Луганской ОГА Сергей Гайдай издал приказ о закрытии школы и передаче здания на баланс Луганской областной клинической больницы. По словам педагогов и родителей, школа будет работать до 1 июля.