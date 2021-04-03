Полицейские провели отработку Сватовщины

Вчера, 2 апреля, сотрудники полиции Луганской области провели комплексную оперативно – профилактическую отработку города Сватово. Около 70 полицейских, а это и оперативники Управления уголовного розыска, полицейские города Сватово, пгт Белокуракино, Троицка и бойцы батальона «Луганск-1 имени Героя Украины Сергея Губанова» были задействованы в составе пеших и мобильных патрульных нарядов.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Полицейские работали на предупреждение и раскрытие правонарушений, выявление и изъятие из незаконного оборота запрещенных предметов и веществ, осуществляли рейды по безопасности дорожного движения.

Полицейские-ювеналы проверяли семьи, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Сотрудники разрешительной системы осуществляли проверки владельцев оружия, а пешие патрульные наряды особое внимание уделяли информированию местных жителей о существующих мошеннических схемах и разъясняли, как не попасть в сети аферистов. Кроме того, напоминали горожанам о необходимости соблюдения карантина.

В общем, по итогам отработки было выявлено 21 административное правонарушение, по которым составлены соответствующие материалы.

Отработка на территории Луганщины будут продолжаться и в дальнейшем.