В Северодонецке на перекрестке сбили ребенка, – СМИ

Сегодня, 3 апреля, в Северодонецке на перекрестке пр. Гвардейский – Космонавтов водитель сбил ребенка на самокате.

Об этом сообщает сайт 06452.com.ua

Ребенок жив, на данный момент он находится в больнице с многочисленными травмами. Согласно предварительному диагнозу у мальчика: ЗЧМТ, сотрясение головного мозга параарбитальная гематома справа, ссадины головы и правой верхней конечности, ушиб позвоночника.

Согласно данным ТКР “Донбасс онлайн”, пострадавший ребенок находится в Луганской областной детской клинической больнице, за его жизнь борются врачи.