НАТО, война на Донбассе и реформы: в Офисе президента раскрыли детали переговоров Зеленского и Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден в своем разговоре обсудили НАТО, войну на Донбассе и украинские реформы.

Об этом сообщают на сайте главы Украины.

Стороны уделили внимание обсуждению развития демократии в обеих странах. При этом Байден отметил, что восторгается лидерством Зеленского в превращении Украины в государство с прочными демократическими институтами.

“Украина и США стоят плечом к плечу, когда речь идет об укреплении наших демократий. Я предан идее реформирования Украины, улучшению прозрачности и достижению мира”, – сказал Зеленский.

Также главы стран заявили о важности борьбы с олигархатом. Президент Украины отметил, что его политика направленна именно на это.

Кроме того, говорили об украинских реформах, которые сейчас внедряются. Зеленский рассказал о внедрении земельной реформы и реформе судопроизводства, а также о реформировании Конституционного Суда. А Байден подчеркнул, что достижения Украины станут успехом всего Европейского континента.

Акцентировали внимание на ситуации с Донбассом и Крымом. Президент Украины рассказал об инициативе саммита Крымской платформы.

В разговоре Зеленский отметил, что конкретные шаги по приближению Украины к членству в НАТО пойдут на пользу всему Альянсу. Байден выразил поддержку прогресса Украины в вопросе получения членства в НАТО.

Как сообщал “источник”, президент США Джо Байден по телефону в разговоре с Владимиром Зеленским сказал, что хочет посетить Украину.