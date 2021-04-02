Хочет приехать в Украину: у Зеленского раскрыли интересные детали переговоров с Байденом

Президент США Джо Байден по телефону в разговоре с Владимиром Зеленским сказал, что хочет посетить Украину.

Об этом сообщает руководитель Офиса президента Андрей Ермак на своей Facebook-странице.

Также Байден заявил, что поддерживает Украину во всем, а его команда высоко ценит все, что делает глава нашей страны в вопросах реформирования.

Кроме того, американский лидер добавил, что ждет возможности снова посетить Украину, а также вспомнил свое выступление в украинском парламенте.

Напомним, Зеленский и американский лидер Джо Байден во время телефонного разговора обсудили информацию о стягивании российских войск к границе Украины.

Как сообщал “источник”, в Белом Доме опубликовали детали телефонного разговора президента США Джо Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским. Во время беседы американский президент пообещал Украине неизменную поддержку перед лицом продолжающейся агрессии России.