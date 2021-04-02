Боевики обстреляли мирное население и бойцов ВСУ: есть пострадавшие

В пятницу, 2 апреля, пророссийские боевики на Донбассе обстреляли мирное население и позиции бойцов ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Всего с начала суток было зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Один раз они совершили обстрел гражданской инфраструктуры города Красногоровка, а остальные 13 – по позициям украинских защитников.

Недалеко от населенного пункта Золотое-4 российские оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра, а около Светлодарска и Новотошковского враг использовал крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных систем.

Неподалеку населенных пунктов Пищевик, Красногоровка и Гнутово противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а около поселка Опытное – еще и с противотанкового ракетного комплекса. Вблизи Водяного использовали противотанковые гранатометы.

Вследствие обстрелов ранения получили двое украинских воинов. Им оперативно предоставили медицинскую помощь.

Также боевики обстреляли мирное население в районе Красногоровки. Один человек получил осколочное ранение. Его доставили в больницу.

Обо всех фактах нарушений со стороны вооруженных формирований РФ сообщили представителям ОБСЕ.

Как ранее сообщал “источник”, в марте 2021 года на Донбассе оккупационные войска убили 9 бойцов Украины. Война унесла пять солдат, три сержанта, одного офицера. Самому молодому – 25, самому старшему – 55.