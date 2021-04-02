Переговоры Байдена и Зеленского: о чем говорили президенты

Президент Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден во время телефонного разговора обсудили информацию о стягивании российских войск к границе Украины.

Об этом сообщает издание Рolitico.

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Политики общались около 30-40 минут. Во время разговора Байден отметил, что “верит в Украину” и поддерживает ее. Отмечают, что американский президент также подтвердил обязательства США перед Украиной.

Также Байден с Зеленским обсуждали наращивание российских войск на Донбассе. Говорили политические лидеры и об усилиях Зеленского в борьбе с коррупцией.

Об обещаниях и планах сторон, которые могли быть озвучены во время переговоров, неизвестно.

Как сообщал “источник”, ранее стало известно, когда состоится встреча Байдена и Путина. Президент США Джо Байден заявил, что встретится с российским лидером, “когда придет время”.