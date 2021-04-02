На Донбассе умер молодой украинский солдат: первые подробности

На Донбассе умер украинский боец Алексей Саенко.

Боевики обстреляли украинских бойцов в двух точках: есть потери

Об этом сообщают на сайте Винницкой ОГА.

Солдат Алексей Николаевич Саенко 2000 года рождения родом из села Сподахи Винницкой области. Он был призван на срочную военную службу 16 июня 2020 года. Боец подписал контракт и воевал на Донбассе.

Обстоятельства смерти украинского воина уточняются. Известно, что у него осталась семья: родители, брат-близнец и сестра.

Похороны Алексея состоятся в родном селе. Ориентировочная дата прощания с бойцом – 3 апреля.

Как ранее сообщал “источник”, в марте 2021 года на Донбассе оккупационные войска убили 9 бойцов Украины. Война унесла пять солдат, три сержанта, одного офицера. Самому молодому – 25, самому старшему – 55.