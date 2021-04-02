Введут ли тотальный локдаун в Украине: в правительстве дали ответ

В Украине власти пока не обсуждают вопрос введения тотального локдауна в стране.

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Об этом в программе “Сегодня День” на канале “Украина 24” рассказал министр Кабинета министров Олег Немчинов.

“Мы поощряем местные громады самостоятельно принимать решения в рамках своей компетенции, особенно в тех областях, где уже введен “красный” уровень эпидемической опасности”, – сказал он.

Также министр отметил, что сейчас в стране действует адаптивный карантин. Потому пока также не обсуждается вопрос введения комендантского часа.

Как ранее сообщал “источник”, медик Александр Линчевский заявил, что украинская власть допускает некоторые ошибки в борьбе с коронавирусом.