За минувшие сутки от осложнений COVID-19 на Луганщине умерли 12 пациентов

Лабораторно подтверждено 187 новых случаев COVID-19 в Луганской области. От осложнений умерло 12 больных. В Украине – 433.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – 42, Рубежное – 4, Северодонецк – 45, Беловодский район – 10, Белокуракинский – 12 Кременской – 5, Марковский – 6, Меловской – 1, Новоайдарский – 6, Новопсковский – 10, Попаснянский – 4, Сватовский – 8, Старобельский – 32, Троицкий – 2.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден в 17 879 случаях.

Выздоровели – 15181 (118 за последние сутки); лечатся – 2162 (437 – стационарно, 1725 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболели 666 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 581.

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 47,1 (при пороговом 60).

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 39-летняя женщина из Лисичанска; 50-летняя, 71-летняя, 79-летняя женщины и 68-летний, 81-летний, 82-летний, 84-летний мужчины из Северодонецка; 61-летний мужчина и 71-летняя женщина из Беловодского района; 42-летний мужчина из Новоайдарского района; 79-летняя женщина из Кременского района.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 536 человек.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 2 апреля (09:00) в Украине 1711630 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 33 679 летальных, 1333370 человек выздоровели. Всего проведено 8238849 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 19 893 новых случая; летальных – 433; осуществлено 128 727 тестирований; выздоровели 10287 человек.