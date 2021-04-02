Анастасия Заворотнюк впервые прокомментировала свое состояние и пообещала интервью

Актриса Анастасия Заворотнюк, чье имя не сходит со страниц таблоидов уже более года, впервые прокомментировала свое состояние. Звезде сериала “Моя прекрасная няня” приписывают рак мозга, но семья Заворотнюк все это время опровергала любые доводы в СМИ. Длительное лечение артистки в России и за рубежом перестало быть секретом, но его причины до сих пор остаются неизвестными.

Как пишет КП, 3 апреля Анастасия Заворотнюк отметит свой 50-й день рождения. К этому дню знаменитость связалась со своим приятелем, журналистом Сергеем Майоровым с канала НТВ, и заверила, что со здоровьем все в порядке.

Анастасия Заворотнюк с супругомФото: Instagram / @a_zavorotnyuk

Вдаваться в подробности Заворотнюк не стала. При этом, как отмечает источник, пообещала дать большое интервью через год – в нем актриса поделится дальнейшими творческими планами.

О тяжелой болезни матери неоднократно говорила в соцсетях и Анна Заворотнюк, старшая из дочерей актрисы. При этом девушка также не раскрывала подробностей. В 2020 году в сети появились документы, заключения медиков, якобы подтверждающие тот факт, что у актрисы найдена глиобластома (опухоль мозга). Вскоре эту информацию, как и многие подобные заявления, в семье артистки назвали фейком.

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