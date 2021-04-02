Лучшие детективы 2021 года

Детектив – один из самых популярных жанров литературы, имеющий давнюю историю. Таинственная атмосфера, закрученные сюжеты, опасные приключения и сложные ребусы – вот чем привлекательны произведения в этом направлении. Если вы любите поломать голову над хитроумными загадками и пытливо искать ответ на вопрос, кто же все-таки совершил преступление, то самое время узнать о лучших детективах 2021 года. Сайт библиотеки электронных книг Epolits подготовил подборку самых читаемых книг в этом жанре.

«Восемь идеальных убийств», Питер Свонсон

Малком Кершоу – специалист по остросюжетной литературе и владелец бостонского книжного магазина с красноречивым названием «Старые черти». Когда-то давно он составил для своего блога список из известных детективов, по его мнению, описывающих практически необъяснимые книжные преступления – «Восемь идеальных убийств».

А теперь к нему приходит агент ФБР Гвен Малви с шокирующей новостью: некто начал серию странных убийств. Агент уверена, что неизвестный действует строго в соответствии со списком, составленным книготорговцем. Более того, преступник явно знает Кершоу.

Так кто же злодей? И есть ли у Малкома свои секреты? Интересный детектив-хитросплетение, в котором читатель помимо всего прочего найдет отсылки к классическим и современным произведениям жанра.

«Смерть лорда Эджвера», Агата Кристи

Роман от всемирно известной «королевы детектива» Агаты Кристи, впервые опубликованный еще в 1933 году.

Богатый и знатный лорд Эджвер найден убитым в библиотеке собственного дома. Подозрение падает на его жену – американскую актрису Джейн Уилкинсон. Женщина давно высказывала намерение развестись с супругом, слывшим тираном. Ведь на примете у нее есть партия получше… Свидетели говорят, что леди Эджвер во время убийства впервые за долгое время посетила дом мужа.

Знаменитая актриса просит детектива Эркюля Пуаро помочь доказать ее невиновность. Но как ей можно верить, если незадолго до преступления она сама просила Пуаро об иной услуге – избавиться от опостылевшего мужа? Первоклассный детектив вновь готов распутать сложное дело!

https://epolits.com/smert-lorda-edzhvera-50923452

«День праха», Жан-Кристоф Гранже

Жан-Кристоф Гранже – французский писатель и журналист. За его плечами многолетняя работа международным репортером, ставшая источником вдохновения для остросюжетных детективов. Литературная слава пришла к нему после романа «Пурпурные реки», блестяще экранизированного. И вот спустя двадцать лет автор снова выводит на сцену вдумчивого и немногословного полицейского Пьера Ньемана.

В старинной часовне, принадлежащей закрытой религиозной общине, находят тело одного из ее руководителей с камнем во рту. Выглядит все так, будто бы с погибшим произошел несчастный случай. Однако полиции кажется, что не все однозначно. Пьер Ньеман ищет улики, а его молодая помощница Ивана Богданович внедряется в ряды сборщиков винограда, чтобы изнутри понять жизнь этой странной общины.

Но вопросов становится все больше, появляются новые жертвы, и скелеты вываливаются один за одним из прошлого замкнутой общины. Так что же здесь произошло? И как теория есть у этих людей?

«Восьмой детектив», Алекс Павези

Тридцать лет назад профессор математики Грант Макаллистер изучал математическую природу детективных историй. В качестве иллюстрации для научной работы он сам написал семь рассказов. Но это дело минувшее: теперь учёный живет отшельником на средиземном острове.

Неожиданно в гости к Макаллистеру приезжает редактор Джулия Харт. Она предлагает переиздать семь детективных историй, некогда написанных профессором. Их диалоги становятся частью большого пазла, а на свет выходят странные детали и несостыковки… Семь историй, а преступлений восемь. Откуда оно взялось? Читателю предстоит поразмышлять над многими загадками.

«Восьмой детектив» – это произведение-ребус, многоуровневый детектив с наслоением различных сюжетных поворотов.

«Две половинки Тайны», Татьяна Полякова

Авантюрный детектив «Две половинки Тайны» российской писательницы Татьяны Поляковой открывает новую книжную серию «По имени Тайна».

Отец, считавший себя тайным агентом, называл Таню не иначе как Тайна. Девочка провела свое детство в постоянных переездах, не посещала ни детсад, ни школу. Всему учил ее папа, в том числе и шпионским премудростям. Оторваться от слежки? Незаметно проникнуть в здание? Вскрыть любой замок или сейф с помощью заколки? Да легко! Но потом отец внезапно исчез, а Таня попала в детский дом, где познакомилась с необычайно странными ребятишками.

И вот Тайна выросла. Она устроилась на работу в полицию и нашла любовь. Избранником стал известный фотограф Егор. Однако незадолго до свадьбы он погиб при странных обстоятельствах. Девушка жаждет знать, что с ним произошло… Динамичный и эмоциональный детектив не оставит равнодушными поклонников остросюжетной прозы Татьяны Поляковой.

«Заживо в темноте», Майк Омер

Криминальный психолог-аналитик ФБР Зои Бентли и специальный агент Тейтум Грей снова вступают в схватку с маньяком-убийцей. Новое, леденящие душу преступление и его расследование – в продолжении цикла о профайлере ФБР и ее коллеге под названием «Заживо в темноте».

Согласно сюжету, сотрудники федерального бюро расследований получают ссылку на видео «Эксперимент №1», которое идет в режиме онлайн-трансляции. На видео видно, как…девушку хоронят заживо! В импровизированном гробу прикреплена маленькая камера, снимающая весь кошмар происходящего. Бентли и Грей понимают: объявился новый серийный маньяк, именующий себя Шрёдингером. И он готовит «эксперимент №2» …

Проза Майка Омера захватит ваше воображение и не отпустит до самого финала. И он вас точно шокирует!

«Девушка в темной реке», Лорет Энн Уайт

Лорет Энн Уайт – канадская журналистка и писательница, известная романами в жанре триллер и романтический саспенс. «Девушка в темной реке» – это третья часть в авторской трилогии «Энджи Паллорино».

Энджи, неоднократно принимающую участие в распутывании сложных дел, все-таки увольняют из полиции. Сама того не желая, она становится героиней местных СМИ. Ее возлюбленный Джеймс остается в органах, да еще и получает повышение. Парочка отправляется в небольшой живописный городок, чтобы Энджи смогла отвлечься от шумихи. Но ее покой нарушает жуткая находка: возле реки, во мху, нашли останки давно погибшей девушки. Бабушка убитой хочет, чтобы именно Энджи выяснила обстоятельства ее смерти. Так что произошло здесь более двадцати лет назад? И почему многие пытаются помешать сыщице провести расследование?

Интересный психологический триллер с напряженным сюжетом и стремительно развивающимися событиями.

https://epolits.com/devushka-v-temnoy-reke-51408654

«Убийства в десятиугольном доме», Юкито Аяцудзи

Юкито Аяцудзи – японский писатель в жанре детектива и ужасов. Ученик классика японского детектива Содзи Симады, один из представителей школы нового хонкаку. Кто не в курсе, хонкаку – это жанр японской остросюжетной литературы, детектив, построенный согласно классическому канону.

Роман «Убийство в десятиугольном доме» был переведен и издан на русском языке в 2020 году. Согласно сюжету, эксцентричный архитектор Сэйдзи Накамура построил дом на изолированном острове. Но за полгода до начала действия романа он, его жена и слуги были найдены мертвыми среди сгоревших остатков дома. Теперь семь членов Тайного детективного клуба из Киотского университета приезжают на легендарный остров. Движимые любопытством, они собираются неделю прожить в месте, где разыгралась трагедия.

Однако над островом сгущаются тучи. Студентов один за одним убивает таинственный преступник. За что он лишил их жизни? Киёси Симада хочет разгадать тайну зловещего места…

https://epolits.com/ubiystva-v-desyatiugolnom-dome-50670755

«Немая девочка», Ханс Русенфельдт, Микаэль Юрт

«Немая девочка» – четвертая часть книжной серии о полицейском психологе Себастиане Бергмане, принадлежащей Хансу Русенфельдту и Микаэлю Юрту.

На мирном хуторе вдали от городской цивилизации совершена чудовищная расправа: ранним утром в собственном доме убили супругов и их двух малолетних детей. Местная полиция разводит руками, никаких зацепок нет, так что на помощь им прибывает группа из стокгольмских полицейских вместе с психологом-криминалистом Себастианом Бергманом. Но оказалось, что свидетелем преступления стала десятилетняя девочка, которая от пережитого ужаса не может сказать ни слова. Психолог должен найти подход к ребенку, чтобы разоблачить злодея. И полиции стоит быть начеку: убийца охотится за единственным свидетелем…

Ханс Русенфельдт и Микаэль Юрт – шведский дуэт писателей, работающих в жанре детектива, авторы международных бестселлеров.

https://epolits.com/nemaya-devochka-51854463

«Осеннее преступление», Андерс де ла Мотт

Следователь стокгольмской полиции Анна Веспер вместе с дочкой переезжает в небольшой городок Неданос. Она арендует бывший миссионерский домик и занимает должность главы местной полиции. Но не все получается так гладко, как хотелось бы.

Местные жители довольно закрыты и не очень жалуют «чужаков». Несмотря на это, Анна продвигается в делах, отложенных ее предшественником в долгий ящик. Ее внимание привлекает загадочная гибель юноши в закрытом карьере недалеко от каменоломни. Трагедию признали несчастным случаем, но так ли это? Следователь хочет выяснять детали, но понимает, что некоторые люди не хотят ворошить прошлое. Не все готовы открывать свои тайны.

Читатель найдет в этом романе хорошую детективную линию, а еще живописные пейзажи, атмосферу шведской провинции, гамму человеческих чувств и семейную драму.