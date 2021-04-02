В выходные дни на Луганщине ожидается небольшой дождь

В субботу в Луганской области ожидается небольшой дождь, а в воскресенье – без существенных осадков.

Об этом сообщается в прогнозе областного центра по гидрометеорологии.

Так, в субботу, 3 апреля, прогнозируются облачная погода с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 1-6 0 тепла, днем 8-13 0 тепла.

В воскресенье, 4 апреля, ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м / с. Температура ночью от 3 0 тепла до 2 0 мороза, днем 8-13 0 тепла.

Сегодня, 2 апреля, в регионе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м / с. Температура днем 12-17 градусов тепла.