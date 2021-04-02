Полиция Луганщины предупреждает о новом виде мошенничества

От новой схемы мошенничества пострадала жительница г. Сватово. Женщина нашла объявление в Интернете о предоставлении услуг по трудоустройству за рубежом, позвонила по указанному номеру и договорилась с неизвестным мужчиной о подписании договора.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Условия договора включали в себя предоставление консультативных услуг и содействие в трудоустройстве. Женщина согласилась и перечислила около 25 тысяч гривен на счет, который ей предоставили аферисты.

После оплаты «услуг» владельцы объявления перестали выходить на связь.

Полиция обращается к гражданам: чтобы не стать жертвой подобных аферистов, стоит «иметь дело» только с проверенными кадровыми агентствами! Запомните, что добросовестный работодатель или агентство по подбору персонала никогда не просят заплатить за получение должности и оказанные услуги.