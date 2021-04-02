Более 800 переселенцев получат временное жилье в этом году

Более 800 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) обеспечат социальным жильем в 2021 году в рамках программы софинансирования покупки квартир.

Об этом сообщает ” Дом “.

Согласно этой программе, жилье для ВПЛ покупается за счет государства и местных властей (70% стоимости оплачивает государство, 30% – из местных бюджетов). Жилье дают напрокат, но на бесплатной основе – жители платят только за коммунальные услуги.

“Есть процедура, люди заселяются в год. Через год, если нет проблем с выплатами коммунальных услуг, если нет жалоб от соседей, то проживание можно пролонгировать”, – рассказал руководитель Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш.

Жительница Авдеевки Ольга Литвинова вместе со своей семьей переехала в одну из таких квартир. В их дом попал снаряд. Узнав о государственной программе “Жилье для внутренне перемещенных лиц”, Ольга обратилась в администрацию города. И уже через месяц семья Литвиновых обустраивалась в новой двухкомнатной квартире.

Приобретенные квартиры остаются в коммунальной собственности органов местного самоуправления. Люди могут пользоваться ими, пока не улучшат свои жилищные условия. В 2021 году выделено 125 млн грн на покупку такого жилья. Поэтому в Донецкой области в этом году приобретут 49 квартир для ВПЛ, а по всей Украине социальным жильем планируют обеспечить 850 человек.