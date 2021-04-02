На Кременщине спасатели и лесники тушили возгорание в лесном массиве

За прошедшие сутки, 1 апреля, спасатели Кременщины совершили 5 выездов на ликвидацию пожаров.

Об этом сообщает Кременской горрайонный отдел ГУ ГСЧС в Луганской области.

Так, в 13:51 оказана помощь Кременскому лесоохотничьему хозяйству в тушении лесного пожара на территории Серебрянского лесничества. Площадь пожара составила около 29 000 м2.

В 14:07 по адресу с. Старая Краснянка, ул. Ольховая, Кременской ОТГ, произошло возгорание хозяйственной постройки на территории приусадебного участка частной собственности граждан, причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

В 14:40 по адресу с. Новоникольское, Краснореченская ОТГ, открытая территория жилого сектора, произошло возгорание сухой растительности и камыша. Площадь пожара составила около 49 000 м2.

В 18:18 по адресу с. Краснореченское, Краснореченская ОТГ, открытая территория жилого сектора, произошло возгорание сухой растительности и камыша. Площадь пожара составила около 2000 м2.

В 22:20 часов по адресу с. Краснореченское, пер. Центральный, Краснореченская ОТГ, произошло возгорание хозяйственной постройки на территории приусадебного участка частной собственности граждан, предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных приборов.



Спасатели обращают внимание граждан: недавно парламент принял закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты лесов, предотвращения пожаров на землях лесного и водного фонда, торфяниках и на землях других категорий», который позволит противостоять возгоранию на природных территориях. Законом запрещено выжигание сухой растительности в прибрежно-защитных зонах: вдоль рек, вокруг водоемов и на островах; вдоль морей, морских заливов и лиманов и на островах во внутренних морских водах.

За сжигание сухой травы и листьев законом предусмотрен шраф до 153 тыс. грн. За поджог с тяжелыми последствиями для природы может угрожать 5 лет тюрьмы!



Во время пожароопасного периода нужно соблюдать следующие правила:

❌ не разводить открытый огонь у лесной зоны, в полях;

❌ не оставлять окурки и спички на сухой травянистой подстилке;

❌ категорически запрещено выжигать мусор и растительные остатки;

❌ организуйте противопожарные разрывы между камышом и садовыми участками

❌ не оставляйте легковоспламеняющиеся материалы вблизи камыша;

❌ очищайте место, предназначенное для костра, от сухой травы, листьев, веток и не разводите костер в непосредственной близости от домов или хозяйственных построек;

❌ не оставляйте без присмотра костры и не позволяйте детям их разводить;

❌ при сильных порывах ветра не разжигайте костер;

❌ оставляя место отдыха, обязательно погасите огонь водой или песком до полного прекращения горения или тления;

❌ проводите разъяснительные беседы с детьми по соблюдению правил пожарной безопасности.



Помните, что пожары в экосистемах также могут вызвать тяжелые последствия, в частности, неконтролируемое распространение огня на жилые дома и рядом расположенные сооружения, разрушение плодородного слоя почвы и гибель животных.

Если вы заметили возгорание на открытых территориях – сообщите об этом Службу спасения по номеру 101!