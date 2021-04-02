Гайдай проверил ход ремонтных работ на инфраструктурных объектах Старобельщины

Сразу шесть объектов, которые уже ремонтируются или предлагаются к реконструкции за счет средств областного бюджета, посетил глава Луганщины Сергей Гайдай в рамках рабочей поездки на Старобельщину.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«Завершилась децентрализация. Произошло изменение команд. С новыми руководителями территорий налажено абсолютно конструктивное сотрудничество. Мы вместе будем восстанавливать Луганщину », – прокомментировал цель поездки Сергей Гайдай и добавил, что такие« десанты »отныне будут регулярными.

В первую очередь, председатель облгосадминистрации посетил стадион «Колос», который сейчас готовили к ремонту, однако не учли необходимость замены освещения, увеличения количества мест на трибунах и создание современной мультифункциональной площадки. Поэтому, договорились скорректировать проектно-сметную документацию с учетом комплексного подхода. Ориентировочная стоимость работ составляет 25 млн грн.

Следующим объектом стал Старобельский специализированный лицей № 3, построенный еще в 1952 году. Пищеблок лицея расположен в отдельном здании, которое, по мнению Сергея Гайдая, недопустимо. Сейчас там обучаются более 400 детей. Поэтому, Сергей Владимирович поручил пересмотреть проект реконструкции пищеблока, предусмотрев строительство перехода к корпусу лицея.

Также глава области посетил три объекта жилищно-коммунального хозяйства: шлюз-регулятор на реке Айдар, коллектор и очистные сооружения, которые обслуживают Старобельск. На реконструкцию шлюза выделено около 5 млн грн, работы будут завершены в текущем году. Также до конца года будут завершены ремонтные работы на первой очереди коллектора, вторую отремонтируют в следующем году. Общая стоимость проекта – 36, 8 млн грн. За эти средства будут заменены четыре километра коммуникаций и установлены дополнительные колодцы, а также будет сделано дорожное покрытие на улицах, где сейчас проводятся работы. Завершится восстановление водопроводно-канализационной сети полным восстановлением очистных сооружений, на которые тоже предусмотрено около 37,0 млн грн из областного бюджета. На ремонт лаборатории 200 тыс. грн выделят из бюджета Старобельской ОТГ.

Завершился визит ознакомлением с ходом работ на объекте «Большого строительства» – дороге между Старобельском и Новоайдаром.

«Все, что запланировали – все сделаем», – заверил Сергей Гайдай и поделился планами на будущее. В частности, по восстановлению так называемого Старобельского треугольника. А также отметил, что на ремонт дороги Р-66 от Кременной до Троицкого Укравтодор привлекает европейские инвестиции – 100 000 000 евро от Европейского банка реконструкции и развития. Сейчас продолжаются проектные работы. Капремонт начнется во втором полугодии. Кроме асфальтового покрытия предусмотрено отремонтировать все искусственные сооружения и сделать освещение населенных пунктов.