“Выход один”: Кулеба заявил о самом сильном обострении на Донбассе за последние годы

Нынешнее военное обострение на Донбассе является самым масштабным за последние годы.

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, передает “ДС” со ссылкой на пресс-службу МИД.

“Нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является системной и масштабной за последние годы”, — сказал он.

По словам Кулебы, единственным путем урегулирования конфликта является дипломатический.

“Своими действиями Российская Федерация завела ситуацию в тупик, выход из которого только один: дипломатия. Москва должна прекратить военное нагнетания, немедленно и безоговорочно подтвердить свою приверженность политико-дипломатическому урегулированию и режиму прекращения огня”, — подчеркнул глава МИД.

Кулеба добавил, что Украина вместе с Германией и Францией как посредниками в нормандском формате делают все возможное, чтобы побудить Россию к конструктивному переговорному процессу.

“Какую бы дезинформацию не распространяли Россия, уверяю: Украина будет предоставлять приоритет политико-дипломатическим путям урегулирования, ведь мир и жизнь людей является фундаментальной ценностью для нашего государства”, — резюмировал он.