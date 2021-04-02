Кравчук признал, что РФ может развязать масштабную войну против Украины: “Россия угрожает нам ответом”

Как сказал Леонид Кравчук в интервью телеканалу “Эспрессо”, во время недавнего заседания ТКГ представители России отказались поддержать инициативу о продлении перемирия на Донбассе, даже не приняв во внимание позицию главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшара Халита Чевика и спецпредставителя ОБСЕ Хайди Грау.

Об этом сообщает Диалог

“Посол Чевик и спецпредставитель Хайди Грау предлагали свой план перемирия. Но россияне его отвергли, заявив, что Украина должна что-то выполнять, то есть позиция России: мы должны безоговорочно принять их условия. Но эти условия идут вразрез с национальными интересами Украины и потому совершенно неприемлемы”, – сказал Леонид Кравчук.

Он также отметил, как последние события показали, что Украине нужно готовиться к серьезной эскалации, а возможно, даже к масштабной войне.

По словам Кравчука, недавнее заявление пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова о том, что Россия якобы готовится ответить на возможные провокации Украины, очень настораживает.

“Российские войска – на нашей территории. Россия ведет себя как слон в посудной лавке и при этом угрожает нам ответом на какие-то провокации, к которым Украина якобы готовится!” – акцентировал внимание Леонид Кравчук и отметил, что подобная тактика РФ, к сожалению, может свидетельствовать о подготовке к вероятной серьезной эскалации или даже к масштабному вторжению, когда украинцам придется защищать свою землю от врага.