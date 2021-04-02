Украинская разведка сообщила тревожные данные по Донбассу

Российская Федерация готова к широкомасштабным провокациям против Украины. Об этом свидетельствует разведывательная информация, которую получила военная разведка Украины.

Об этом сообщается на сайте Главного управления разведки Минобороны Украины.

По информации ГУР МО Украины, Российская Федерация завершает подготовку комплекса мероприятий, цель которого вынудить наше государство на военный ответ на враждебные действия оккупантов на линии соприкосновения сторон на востоке Украины, расширение российского военного присутствия на территории так называемых “ДНР” и “ЛНР” за счет введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, мотивируя это необходимостью защиты в самопровозглашенных “республиках” российских граждан (на самом деле – граждан Украины, которым принудительно в течение последних лет выдавали паспорта РФ). Кроме того, не исключается попытка продвижения российских оккупационных войск вглубь территории Украины.

Также известно, что российские дипломатические представительства за рубежом и средства массовой информации получили задание быть готовыми к освещению и разъяснению мировому сообществу информации о якобы агрессивных действий ВС Украины и “миротворческих” мероприятий РФ в ответ.