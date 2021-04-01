Хроники COVID-19 на Луганщине: 232 новых случая за минувшие сутки

Лабораторно подтверждено 232 новых случая COVID-19 в Луганской области. От осложнений умерли два человека.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – 64, Рубежное – 17 Северодонецк – 34, Беловодский район – 15, Белокуракинский – 11 Кременской – 1, Марковский – 11, Меловской – 2, Новоайдарский – 28 Новопсковский – 10, Попаснянский – 8, Сватовский – 7, Станично-Луганский -5, Старобельский – 18 Троицкий – 1.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден в 17 692 случаях.

Выздоровели – 15063 (105 за последние сутки); лечатся – 2105 (413 – стационарно, 1692 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболели 659 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 578.

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 41,9 (при пороговом 60).

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 55-летняя женщина из Лисичанска и 66-летняя женщина из Северодонецка.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерли 524 человека.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 1 апреля (09:00) в Украине 1691737 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 33 246 летальных, 1323083 лица выздоровели. Всего проведено 8179905 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 17 569 новых случаев; летальных – 421; осуществлено 132 759 тестирований; выздоровели 9602 человека.