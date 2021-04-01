Боевики снова пошли на провокацию под Шумами: есть раненый боец

В четверг, 1 апреля, под населенным пунктом Шумы на Горловском направлении, где ранее в результате минометного удара российских наемников погибли четверо украинских военнослужащих, боевики вновь нанесли удары. Во время обстрела из автоматических гранатометов получил ранения украинский боец, его доставили в лечебное учреждение.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Операция Объединенных сил на странице в Facebook.

Сообщается, что в течение суток, 1 апреля, было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Оккупанты обстреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия позиции подразделений ООС у Старогнатовки и Водяного, из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиций украинских защитников возле Светлодарского, Луганского и Золотого-4.

“В пригороде поселка Шумы противник совершил обстрелы из автоматических гранатометов. В результате враждебных действий один военнослужащий из состава Операции Объединенных сил получил ранения. Защитника оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние раненого – удовлетворительное”, – сообщили в штабе ООС.

Украинская сторона в СЦКК сообщила о фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск представителям Миссии ОБСЕ.

Как писал “источник” ранее, на Донбассе 26 марта на Горловском направлении в районе поселка Шумы погибли четверо украинских военных, один из них – подполковник Сергей Коваль. Погиб боец из Калуша Сергей Барнич, еще одним из погибших оказался Максим Абрамович 1994 года рождения.

Также стало известно, что раненых на Донбассе в районе населенного пункта Шумы бойцов ВСУ доставили вертолетом в больницу Харькова.