Эскалация на Донбассе: Зеленский рассказал, почему активизировалась Россия

На фоне сообщений о стягивании Российской Федерацией войск к украинской границе президент Владимир Зеленский заявил, что Украина остается стойкой в своем стремлении к прекращению огня, несмотря на обострение на Донбассе и активизацию российских войск.

Об этом говорится в сообщении на странице главы государства в Facebook.

Президент разделил вопросы войны и мира в Украине на два пункта.

“Прежде всего – о Донбассе. Так, эскалация заметна с начала года. 20 погибших и 57 раненых – только за первые месяцы. Такая цена войны и отстаивания нашей независимости, суверенитета и территориальной целостности. Нашей Украины.

Санкции против Виктора Медведчука, наша громкая и твердая позиция относительно независимости Украины и продвижения к миру и безоговорочная поддержка со стороны западных партнеров раздражают врага, вторгшегося на Донбасс и оккупировавшего Крым. Это понятно. Как понятно и то, что мы хотели бы вернуться к тем условиям, когда режим прекращения огня действовал эффективнее – как с 27 июля 2020 года, когда в течение месяцев у нас было в десятки раз меньше раненых и погибших. И мы над этим работаем”, – написал президент.

Зеленский считает, что наращивание присутствия российских войск на границе с Украиной – это “игра мускулами”, попытки создать атмосферу угрозы и осуществить давление во время переговоров о прекращении огня.

“Игра мускулами в формате военных учений и возможных провокаций вдоль границы – это традиционное дело России. Таким образом она пытается создавать атмосферу угрозы и одновременно – давления во время переговоров о прекращении огня и о мире как нашей ценности”, – добавил президент.

Он заверил, что украинская армия сильная и Украина готова к любым провокациям.

“Наша армия – это не только сила и мощь, это также мудрость и взвешенность. Наше государство – это единство. Мы всегда готовы к любым провокациям.

Процесс переговоров о мире нелегкий. Но никто не ожидал, что будет легко. Всегда больно терять наших людей. Каждая весть о гибели дается с болью семьям, родственникам, всем украинцам и мне как президенту. Именно поэтому мы не останавливаемся и договариваемся о перемирии как о самом быстром тактическом шаге. Наша стратегия – обязательно мир и возвращение наших людей и территорий”, – добавил глава государства.

Как сообщал “источник”, ранее Руслан Хомчак пояснил, почему президент Украины Владимир Зеленский не отдает приказ о наступлении на Донбассе.