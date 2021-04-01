В Украине обновили карантинные зоны: кто попал в красную и что там запрещено

С 1 апреля в Украине обновили деления областей на карантинные зоны.

Украина побила печальный рекорд по коронавирусу: статистика на 1 апреля

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

С начала адаптивного карантина в стране ни один регион не отнесли к “зеленой” зоне.

На “желтом” уровне осталась лишь Херсонская область в связи с низким показателем госпитализаций – 42,5%. В то же время загруженность коек с кислородом составляет 16,4%, при этом норма – 65%.

В “оранжевой” зоне сейчас 13 регионов – Днепропетровская, Донецкая, Винницкая, Волынская, Запорожская, Кировоградская, Харьковская, Хмельницкая, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области.

На сегодняшний день к “красному” уровню относятся 11 областей: Киев, Киевская область, Сумская, Черновицкая, Житомирская, Ивано-Франковская, Львовская, Николаевская, Черниговская, Закарпатская и Одесская области.

Правила для разных зон

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