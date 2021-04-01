Бестселлеры 2021 года

Сайт библиотеки электронных книг Epolits предлагает всем ценителям литературы ознакомиться со списком бестселлеров 2021 года – произведениями, которые сейчас читают и обсуждают во всем мире. В нашей подборке книги самых разных жанров: от сборника «Будет кровь» Стивена Кинга в духе мистического реализма до романа воспитания Уолтера Тевиса «Ход королевы».

«The One. Единственный», Джон Маррс

А вы бы хотели встретить идеального партнера? Человека, с которым никогда не расстанетесь, будете жить счастливо, не знать горя и все в этом же духе? А что, если для поиска «второй половинки» необходимо будет пройти тест ДНК? Джон Маррс осмысляет эту тему в фантастическом триллере «The One. Единственный».

Действие романа переносит читателя в альтернативное будущее. После открытия учёными гена совместимости каждый желающий может пройти простой ДНК-тест, после чего специальная программа подберет ему генетически идеального партнера. Звучит и фантастически, и обнадеживающе. Но на практике все куда сложнее. Что, если избранник окажется старше или младше по возрасту, одного с вами пола, умершим…или маньяком? Пять разных людей получают сообщение, что их идеальный партнер уже найден. Однако будет ли здесь вообще место любви?..

Сильная история с напряженным сюжетом и сложными перипетиями, которая не только захватит эмоции читателя, но и заставит задуматься над социальными проблемами.

https://epolits.com/the-one-edinstvennyy-50387903

«НЕ ТУПИ. Только тот, кто ежедневно работает над собой, живет жизнью мечты», Джен Синсеро

Джен Синсеро – американская писательница, тренер по успеху и автор культовой серии «Трилогия успеха: сделай свою жизнь грандиозной!». «НЕ ТУПИ» – это третья книга в авторском цикле.

Автор уверена, что у каждого человека есть выбор: либо плыть по течению, либо шаг за шагом двигаться к исполнению своих желаний. Конечно, жить по первому варианту проще. Но в таком случае, есть риск превратиться в простого наблюдателя того, как жизнь проходит мимо и шанс достичь высот сводится к нулю. Если вам кажется, что пора что-то менять, то лучшее, что можно сделать – это действовать!

Особенность книги в том, что Джен выступает как личный тренер, а само издание – как мотиватор, тренинг. Его цель – поднять вас с дивана для выполнения задуманного, зарядить на уверенность и успех. Здесь нет рецептов сверхбыстрого достижения славы или богатства. Зато есть реальные практические советы, которые помогут разобраться в своей голове. Хорошая книга-мотиватор для всех тех, кто устал и застопорился, кому нужна перезагрузка и вдохновение.

https://epolits.com/ne-tupi-tolko-tot-kto-ezhednevno-rabotaet-nad-soboy-zhivet-zhiznyu-mechty-50543375

«Просто Маса», Борис Акунин

Новый роман Бориса Акунина под названием «Просто Маса» порадует поклонников творчества русского писателя и его героев из цикла «Приключения Эраста Фандорина».

Шестидесятипятилетний Масахиро Сибата, лишившись друга, соратника и господина Эраста Фандорина, после раздумий принимает нелегкое решение. Четыре десятка лет его не было на Родине – и вот он снова в Японии. Маса мечтает построить в родных краях карьеру частного детектива. Его ждут опасные приключения, запутанные дела и невероятные открытия. В финале он узнает тайну своего происхождения и, возможно, встретит ту, что готова разделить с ним Путь…

Помимо занимательных детективных расследований, читателей ждет погружение в потрясающую, ни с чем не сравнимую атмосферу Страны восходящего солнца.

«Ход королевы», Уолтер Тевис

Наверняка вы слышали об американском мини-сериале «Ход королевы», ставшим самым популярным в истории развлекательной компании Netflix. Сериал не только получил хвалебные отзывы кинокритиков и зрителей, две премии «Золотой глобус», но и, как считается, возродил интерес к шахматам. А снята картина по мотивам одноименного романа Уолтера Тевиса.

Согласно сюжету, восьмилетнюю Бет Хармон после гибели матери отправляют в детский дом. Маленькая, нелюдимая девчушка, которая, как и десятки других детей, лишена любви, ласки и понимания. Чтобы воспитанники были контролируемые, им каждый день выдают горстку таблеток – транквилизаторов. Бет в попытке убежать от реальности становится зависимой, и единственная ее радость – игра в шахматы со сторожем приюта.

Неожиданно Бет улыбается судьба: она находит приемную семью и возможность и дальше заниматься любимым делом. Шаг за шагом, оттачивая свое мастерство и знания, она проходит турниры. Ей предстоит выйти на новый уровень и сразиться с непобедимым чемпионом мира. Но с может ли она победить себя и свои пагубные пристрастия?

https://epolits.com/khod-korolevy-51884058

«Королевство», Ю Несбё

В нашей копилке бестселлеров 2021 года мы не могли не упомянуть о новом романе «Королевство» одного из лучших мастеров скандинавского детектива Ю Несбё.

Маленький норвежский городок раскинулся среди гор. Тихая и размеренная жизнь этого живописного уголка вполне устраивает Роя. Его младший брат Карл совсем не такой – успешный, предприимчивый и дерзкий. И вот он появляется на пороге дома со своей женой и с амбициозной идеей построить в горах отель. Проект на первый взгляд не так уж плох. Но на деле выходит, что помыслы Карла не совсем чисты, Рой испытывает странное влечение к его супруге, а тайн, предательств, зависти и интриг вокруг братьев столько, что они вот-вот вырвутся наружу.

Ю Несбё в своей привычной манере умело расставляет акценты, обыгрывает человеческие страсти и подчеркивает все болевые точки, мастерски сочетает мрачное с иронией. История, которая взбудоражит ваше воображение, а ее финал способен повернуть в шок.

«Обыкновенная страсть» (сборник), Анни Эрно

Под одной обложкой – две истории от французской писательницы Анни Эрно.

«Обыкновенная страсть» – автобиографический роман об одержимости, которую может испытать любая влюбленная женщина. Она проводит дни напролёт в мыслях, предвкушая предстоящую встречу. Но можно ли спасти душу от разрушения, тяготясь размышлениями, что красивый любовник не только не свободен, но еще и равнодушен? «Стыд» – воспоминания из прошлого, оставившего глубокие раны на сердце. Возможно ли от него отказаться, если оно кажется полным постыдных ошибок?

Кстати, в 2020 году вышел французский драматический фильм, снятый по мотивам романа «Обыкновенная страсть». В главных ролях – Летиция Дош и Сергей Полунин. Лента была выбрана для показа на Каннском фестивале.

«Подсознание может всё!», Джон Кехо

Несмотря на солидный возраст (без малого 34 года!), книга «Подсознание может всё!» остается одной из самых известных в мотивационной литературе. Джон Кехо три года жил отшельником в лесу, где проводил время в изучении внутренних механизмов работы головного мозга. На основании информации из разных научных и духовных источников, собственного опыта и наблюдений он создал программу развития силы своего подсознания. И вот уже много лет делится ею со всеми желающими.

О чем эта книга? О том, как посмотреть на вещи под другим углом, ощутить легкость и всемогущество в потаенном сознании, собственную силу. Кехо стремится помочь читателю разобраться в себе, раскрыть потенциал, научить управлять подсознанием и визуализацией.

«Подсознание может всё!» – книга-«батарейка», способная зарядить и смотивировать на работу и позитивный настрой. Автор дает практические советы, детальные описания, вдохновляющие примеры. Издание будет полезно всем, кто открыт новому и хочет понять себя.

https://epolits.com/podsoznanie-mozhet-vse-147579

«Будет кровь», Стивен Кинг

Старый добрый Стивен Кинг снова в деле! Сборник «Будет кровь» объединяет повести «Телефон мистера Харригана», «Жизнь Чака», «Будет кровь» и «Крыса», совершенно разные по своему характеру.

Мальчик дарит своему другу, старику-миллионеру, чуждому к технике, новенький айфон и учит им пользоваться. А когда приятель умирает, кладет аппарат в карман пиджака покойника. Вскоре ребенок сталкивается с неприятной ситуацией, звонит на телефон покойному, чтобы услышать голос, записанный на автоответчике, и жалуется на проблемы. А потом происходит странное…Мир по неведомым причинам сотрясают катаклизмы. Люди уже почти смирились с концом света и проживают последние дни. Но тут всеми способами стали транслировать фотографию одного и того же человека. Зачем?.. Сыщик Холли Гибни расследует страшный теракт в одной из школ Пенсивальнии и узнает о существовании чудовища…Писатель, мечтающий создать шедевр, заключает сделку с необычным существом…

Как видно, в историях есть место и триллеру, и детективу, и классическому хоррору, и мистике. Вместе с тем, это качественная психологическая проза, в которой видно тяготение «короля ужасов» к мистическому реализму.

«Убийство Командора», Харуки Мураками

«Убийство Командора» – дилогия знаменитого японского писателя Харуки Мураками, включающая две части: «Возникновение замысла» и «Ускользающая метафора».

Обычный токийский художник зарабатывает себе на жизнь написанием портретов. Он талантлив, но понимает, что растрачивает свое мастерство. Вдобавок, спустя шесть лет совместной жизни жена потребовала развод. Портретист бросает все и уезжает из Токио куда глаза глядят. Пристанище мужчина находит у давнего друга – в тихом доме его отца, знаменитого художника. Прекрасное место, где можно почерпнуть вдохновение! Но с приездом нового жильца в доме стали происходить странные вещи. Сначала загадочная картина «Убийство Командора» на чердаке, потом непонятные звуки колокольчика по ночам, склеп, вырытый кем-то на окраине, таинственный заказчик портрета, желающий остаться инкогнито. Художник хочет понять, что здесь происходит…

Дилогия с элементами детектива, мистики, хоррора и психологической прозы понравится всем поклонникам творчества самого известного японского автора.

https://epolits.com/ubiystvo-komandora-kniga-1-vozniknovenie-zamysla-42626973

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«Симон», Наринэ Абгарян

Завершает наш список бестселлеров 2021 года роман «Симон» непревзойденной Наринэ Абгарян.

В небольшом армянском городке Берд все знали каменщика Симона. Душа компании, весельчак и балагур, умеющий найти общий язык с кем угодно. И вот теперь всеобщий любимец Симон умер, не дожив до своего восьмидесятилетия. Проводить в последний путь мужчину пришли не только его родственники и друзья…

Что греха таить, Симон очень любил женщин, а женщины отвечали ему взаимностью. И это невзирая на официальный брак. С кем-то роман длился несколько месяцев, с кем-то несколько лет. Но Симон умел слушать, сопереживать, ухаживать, дарить хоть и короткое, но счастье. И теперь эти пять женщин одного мужчины пришли проститься с ним, погрузиться в воспоминания. У каждой своя история, свои беды и своя большая любовь.

Наринэ Абгарян открывает сложный и противоречивый мир человеческой души, но после прочтения ее романа в сердце читателя останется добрый и светлый след.

Статья взята с сайта Epolits, ссылка на оригинал статьи: https://epolits.com/articles/bestsellery-2021-goda