Северодончанка хотела арендовать квартиру, но попалась на мошенников

Мошенник-арендодатель, псевдобанковский работник и Интернет-мошенник обманули жителей Луганщины.

Об этом рассказали в Отделе коммуникации полиции Луганской области.

Северодончанка нашла объявление на сайте «Северодонецк онлайн» об аренде квартиры и позвонила владельцу объявления, чтобы договориться о бронировании квартиры. «Арендодатель» сообщил, что необходимо внести предоплату в сумме 3000 грн. Потерпевшая перечислила деньги, после чего связь с неизвестным исчезла.

Псевдобанковский работник обманул жительницу Лисичанска, выяснив у нее реквизиты карточки. Доверчивость женщины стоила ей 3500 грн.

Еще одна жительница г. Лисичанск стала жертвой Интернет-мошенников, женщина хотела продать кресло через сайт «OLX», а с ней связались аферисты, выяснили реквизиты карты и коды из сообщений и списали 2500 грн.

По всем фактам возбуждены уголовные производства по ст. 190 УК Украины «Мошенничество».